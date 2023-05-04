В Херсоне и области уже 23 погибших и 46 раненных после вчерашних мощных обстрелов
В Херсоне и области возросло количество погибших после вчерашних интенсивных обстрелов. По последним данным Херсонской ОВА, за сутки от обстрелов в области погибли 23 человека и 46 получили ранения.
Об этом сообщает губернатор Александр Прокудин.
Среди травмированных двое детей – шестилетний мальчик и 17-летняя девушка. Ночью в реанимации скончался заведующий отделением одной из областных больниц.
Россияне 98 раз обстреляли регион и выпустили 539 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации.
Сам Херсон был обстрелян 16 раз - попали в Привокзальную площадь, сам вокзал, АЗС, два магазина, завод и автохозяйство, территорию железнодорожного переезда.
Отметим, что также сегодня ночью по Украине была совершена атака дронами и ракетами. ВСУ сообщили, что сбили 18 дронов из 24. Позже стало известно о прилетах и падении обломков в Киеве и области.
Тем временем война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.
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