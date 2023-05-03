28 апреля и 1 мая россияне нанесли по Украине удары крылатыми ракетами воздушного базирования (КРВБ). Это первые атаки этим вооружением за 50 дней (после 9 марта).

Об этом сообщает британская разведка.

В сводке говорится, что последние удары были нанесены российскими стратегическими бомбардировщиками дальней авиации Ту-95 и Ту-160, вероятно, с применением КРВБ Х-101 и Х-555.

По данным британской разведки, оба раза РФ использовала меньшее количество ракет, чем в предыдущих атаках, что, вероятно, связано с попытками России восстановить свои запасы КРВБ.

"Наблюдаемые типы объектов, поврежденных российскими ударами, указывают на возможный отказ от нацеливания на электроэнергетическую сеть Украины. Оба недавних удара, вероятно, были направлены на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру Украины", - резюмируют в сводке.

Напомним, 1 мая РФ нанесла ракетный удар по Павлограду. Как сообщалось, пострадали более 30 человек.

28 апреля в Умани российская ракета попала в многоэтажку. В результате погибли погибли 23 человека, среди них шестеро детей.

Тем временем ночью Воздушные силы уничтожили 21 дрон из 26 запущенных. Прилеты были в Днепре, Запорожье. В Киеве сбили все беспилотники.