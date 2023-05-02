Сегодня ночью был нанесен ракетный удар по Краматорску. Ранение получил один человек, пострадало здание школы.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко и опубликовал фото последствий.

Фото последствий ударов по Краматорску публикует мэр Александр Гончаренко.

Повреждена школа, 14 многоэтажек, больница и детский центр реабилитации. Ранен сторож.

Также на Донецком направлении Авдеевка пережила два массированных артобстрела - снаряды попали по трем улицам. Трижды под обстрелы попало Курахово, повреждено сельхозпредприятие.

На Горловском направлении повреждены четыре дома в Васюковке Соледарской общины и один дом в Торецкой общине. Зафиксированы обстрелы в окрестностях Часовоярской общины.

На Лисичанском направлении в Северске ранен человек, повреждена многоэтажка и два частных дома. Шесть раз россияне обстреляли Лиманскую общину без жертв и разрушений, сообщил Кириленко.

Напомним, за минувшие сутки в прифронтовых регионах от российских обстрелов пострадали 12 человек.

Также сообщалось, во время последней ночной ракетной атаки Россия выпустила 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, из них уничтожено 15.

Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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