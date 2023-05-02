В Краматорске от ракетного удара пострадала школа, ранен человек. Фото
Сегодня ночью был нанесен ракетный удар по Краматорску. Ранение получил один человек, пострадало здание школы.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко и опубликовал фото последствий.
Фото последствий ударов по Краматорску публикует мэр Александр Гончаренко.
Повреждена школа, 14 многоэтажек, больница и детский центр реабилитации. Ранен сторож.
Также на Донецком направлении Авдеевка пережила два массированных артобстрела - снаряды попали по трем улицам. Трижды под обстрелы попало Курахово, повреждено сельхозпредприятие.
На Горловском направлении повреждены четыре дома в Васюковке Соледарской общины и один дом в Торецкой общине. Зафиксированы обстрелы в окрестностях Часовоярской общины.
На Лисичанском направлении в Северске ранен человек, повреждена многоэтажка и два частных дома. Шесть раз россияне обстреляли Лиманскую общину без жертв и разрушений, сообщил Кириленко.
Напомним, за минувшие сутки в прифронтовых регионах от российских обстрелов пострадали 12 человек.
Также сообщалось, во время последней ночной ракетной атаки Россия выпустила 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, из них уничтожено 15.
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