В Павлограде во время воскресного ракетного удара погибли бойцы Нацгвардии.

Об этом сообщают паблики Днепра.

По их информации, 23-летний Богдан Мадура и 25-летний Евгений Клесов были на боевом дежурстве в ту трагическую ночь.

Как мы писали, 1 мая губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о ракетных прилетах по Павлограду. По его данным, семь из ракет военные воздушного командования "Восток" сбили, "но есть и попадания". Пострадали 25 человек, среди них трое детей.

Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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