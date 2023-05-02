Во время ракетного удара по Павлограду погибли два бойца Национальной гвардии
В Павлограде во время воскресного ракетного удара погибли бойцы Нацгвардии.
Об этом сообщают паблики Днепра.
По их информации, 23-летний Богдан Мадура и 25-летний Евгений Клесов были на боевом дежурстве в ту трагическую ночь.
Как мы писали, 1 мая губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о ракетных прилетах по Павлограду. По его данным, семь из ракет военные воздушного командования "Восток" сбили, "но есть и попадания". Пострадали 25 человек, среди них трое детей.
Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.
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