Украине, возможно, придется "начать пропускать ракеты", которые запускает РФ, из-за дефицита собственных ракет ПВО на фоне подготовки контрнаступления.

Об этом пишет Skynews со ссылкой на слова военного эксперта Майкла Кларка.

Он заявил, что украинские командиры намерены беречь запасы перед наступательной операцией, а значит, они "очень обеспокоены тем, что им придется начать пропускать больше ракет", говорится в сюжете.

Ранее в Минобороны сообщили, что последние российские ракетные удары нацелены на выявление новейших систем ПВО в Украине.

New York Times писала, что ВСУ планируют начать контрнаступление уже в мае.

Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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