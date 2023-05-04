Госсекретарь США Энтони Блинкен. Скриншот видео

Америка не будет критиковать удары Украины по российской территории.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post, комментируя удар беспилотника по Кремлю.

По его словам, США оставляют право за Украиной решать, как себя защищать и как возвращать территории, – учитывая, что украинские мужчины, женщины и дети ежедневно находятся под ударом.

Также Блинкен заявил, что США не знают, кто наносил удары по Кремлю. А всю информацию, что исходит от Кремля, он бы "делил надвое".

Напомним, по данным Politico, власти США пытаются выяснить, проводилась ли атака беспилотника на Кремль по приказу Киева или к ней причастна некая проукраинская группировка.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский отверг причастность Украины к атаке на Кремль. Кроме того, по мнению Зеленского, атака БПЛА на Кремль могла быть организована российской стороной для "мотивации общества" и обвинения Украины "в каких-то преступлениях".

Тем временем заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал убить Владимира Зеленского после сегодняшнего удара по Кремлю. 

В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Дмитрия Медведева "маленьким гопником", которого "используют как шута при царе".

Ранее "Страна" анализировала, что известно об ударе по резиденции Путина.

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