Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Дмитрия Медведева "маленьким гопником", которого "используют как шута при царе", комментируя призыв замглавы Совбеза РФ убить Владимира Зеленского.

По словам Подоляка, Дмитрий Медведев отстранен от принятия решений в России.

Мы приводили призыв Медведева.

Ранее российский оппозиционный сайт Гулагу.нет со ссылкой на источник заявил, что в ответ на атаку по Кремлю РФ может нанести ядерный удар по Украине. По его данным, на авиабазы в Энгельсе и Шайковке на авиабазы в Энгельсе и Шайковке уже отправлены поручения о подготовке к вылету самолетов ТУ-22М.

Мы подробно анализировали, что известно об ударе по резиденции Путина. Уже возникла теория, что беспилотники запустила по Кремлю не Украина, а это была провокация самих россиян с целью развязать руки для удара по правительственному кварталу Киева.

В Офисе президента отрицают причастность Украины к атаке. А советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что удар по Кремлю мог быть делом "местных подпольщиков".