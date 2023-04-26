Киев сомневается в оценке Пентагона, что Украина получила более 98% обещанной боевой техники от Запада.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"На мой взгляд 97-98 % - это слишком. Но он исходит из определенной математики. Техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров. Мы пытаемся решить эту проблему", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украине "никогда не будет достаточно оружия". Говоря о перспективах контрнаступления Вооруженных сил Украины, советник главы офиса Владимира Зеленского отметил, что Киев предпримет "десятки действий на разных направлениях".

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи сообщил, что более 98% обещанных единиц боевой техники уже поставлены Киеву.

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Ранее мы подводили итоги 426-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Рядом с ним россияне пытались атаковать Новомарково и Хромово. На Авдеевском направлении - бои у населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское. Также отражены атаки у Марьинки и вблизи Новомихайловки. С фронта поступают видео из Угледара, где много поврежденных обстрелами многоэтажек. Судя по всему, часть этих повреждений - следствие применения авиабомб.

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