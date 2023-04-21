Канада выделяет почти 29 млн долларов на новый пакет помощи Украине, который включает 40 снайперских винтовок и 16 радиостанций для танков Leopard-2 от компании L3Harris Technologies.

Об этом сообщает Министерство обороны Канады.

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о выделении этой суммы на сегодняшнем заседании в формате "Рамштайн". По ее словам, помощь поможет обеспечить Украину всем необходимым для защиты суверенитета.

"Пожертвования и поддержка, объявленные Канадой сегодня, помогут обеспечить Украину всем необходимым для защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности", - сказала Ананд.

Кроме того, Украина получит боеприпасы от Prairie Gun Works.

Напомним, ранее вооруженные силы Канады опубликовали фото отправки в Украину танков Leopard-2.

Также мы писали, как Украина готовится конфисковать российский транспортный самолет Ан-124, который задержали в Канаде.

В Германии сегодня проходит заседание в формате "Рамштайна", на котором Украина хотела обсудить передачу дальнобойных ракет.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.