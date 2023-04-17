В рамках новых санкций против российских предприятий, Канада передаст Украине конфискованный у россиян самолет Ан-124 "Руслан".

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в Facebook.

"Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании "Волга-Днепр". Готовимся к конфискации самолета АН-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины", - написал премьер.

Ан-124 известен как "Руслан", является крупнейшим в мире тяжелым транспортным самолетом.

Самолет уже больше года находится в аэропорту Торонто. Он получил запрет на вылет в РФ после начала войны против Украины.

Напомним, Еврокомиссия пришла к выводу, что с юридической точки зрения замороженные резервы российского Центробанка нельзя просто так передать Украине, а придется вернуть Москве после завершения войны.

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