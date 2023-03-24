США распространили санкции на самолет президента Беларуси Александра Лукашенко Boeing-737, которым также пользуются члены его семьи.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Кроме того, администрация президента США Джо Байдена внесла в санкционный список семерых членов Центризбиркома Беларуси, заводы МАЗ и БелАЗ вместе с их руководителями.

Любые активы людей, попавших под санкции, в США будут автоматически заморожены - вести с ними бизнес американским гражданам также будет запрещено. Эти санкции, как уточняют в президентской администрации, затрагивают лиц, причастных к подавлению мирных протестов в Беларуси в 2020 году, а также поддерживающих войну России с Украиной.

"Мы по-прежнему хотим наказать режим Лукашенко за подавление демократии и поддержку войны Путина", - утверждает представитель министерства финансов США Брайан Нельсон.

Ранее мы писали, что в США внесли в черный список компании из России, Китая, Беларуси и Пакистана.

Также "Страна" рассказывала, кто в окружении Александра Лукашенко был за и против вступления Беларуси в войну.