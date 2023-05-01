Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал получение украинцами гражданства РФ на неподконтрольных территориях.

"Если у вас есть возможность не получить российский паспорт, постарайтесь его не получить. Если вам нужно взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий и пыток, берите.

Принципиальная гражданская позиция заслуживает наивысшей похвалы. Но никому не выгодно увеличение количества украинских пленных или замученных граждан. Украина не будет преследовать граждан, пассивно получивших "российское гражданство". Ключ в слове пассивно, под жестким принуждением…

При этом всем кто активно помогал оккупантам, занимал должности в оккупационных администрациях, участвовал в организации "референдумов" и брал российские паспорта под камерами, будут привлечены к уголовной ответственности", – написал Подоляк в Твиттере.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинцам на захваченных россиянами территориях рекомендуется не отказываться от паспорта России, чтобы "выжить".

При этом вице-премьер Ирина Верещук дала противоположный рекомендациям омбудсмена Дмитрия Лубинца совет относительно получения российских паспортов жителями захваченных территорий. Она призвала не брать российские паспорта.

Война в Украине продолжается уже 432-й день. Мы следим за новостями 1 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 431-го дня войны. Идут бои внутри Бахмута, рядом с городом были атаки на Ивановское и Предтечино. К западу от Донецка противник атаковал Авдеевку, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку. В Авдеевке ударом авиаракеты практически уничтожен многоэтажный дом по улице Гагарина. Также старая и центральная части города были подвергнуты обстрелам из РСЗО и танковых орудий. Рухнули два многоэтажных дома.

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