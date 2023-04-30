Украинцам на захваченных россиянами территориях рекомендуется не отказываться от паспорта России, чтобы "выжить".

Украинские власти будут воспринимать это как вынужденный шаг, заявил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона.

"Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное. Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию или уехать оттуда", - отметил он.

Сейчас разрабатывается законопроект, который позволит украинцам потом отказаться от российского паспорта, сказал Лубинец.

Недавний указ Владимира Путина позволяет депортировать с временно оккупированных территорий украинцев, которые не приняли гражданство РФ.

"Этот указ направлен на то, чтобы узаконить принудительную паспортизацию, которая проходит на временно оккупированной территории Украины. Это первое. И второе - зафиксировать и поставить точку в этом процессе. Я думаю, что все граждане Украины, которые откажутся от российского паспорта, их просто арестуют. И это будет отдельная категория гражданских заложников, которые российская федерация будет держать в плену, в заключении на своей территории или на временно оккупированной территории Украины", - заявил Лубинец.

Путин также подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины.

Ранее в Украине упростили процедуру регистрации места жительства для беженцев.