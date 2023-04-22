В настоящее время заминировано более 30 процентов территории Украины.

Об этом сообщил в субботу, 22 апреля, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале в связи с отмечаемым сегодня Международным днем Земли.

"Почти треть лесов пострадала от боевых действий и взрывов боеприпасов. Загрязняется атмосферный воздух. Разрушается грунтовый покров. Комплексное негативное влияние испытывают водные ресурсы. Погибают животные, исчезают растения!" - написал Лубинец, перечисляя экологические последствия военных действий.

Ранее мы сообщали, что директор Кризисного бюро Программы развития Организации Объединенных Наций Асако Окай заявила, что в Украине может быть заминировано более 180 тысяч кв. км, что в 4,5 раза превышает площадь Швейцарии. По ее оценкам, на очистку такого масштаба территории понадобятся десятилетия.

Также "Страна" рассказывала, что за время оккупации на площадке Запорожской АЭС на заминированных российскими военными участках уже подорвались более 30 диких животных. Сообщалось, что в основном жертвами становятся лисы или дикие кабаны.