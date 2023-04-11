Российские военные минируют территории возле Энергодара - мэр города
Последние две недели местные жители Энергодара фиксируют, что российские военные минируют все окрестности города.
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Если к этому моменту заминирована была исключительно береговая линия и территория по периметру атомной станции, то сейчас они перешли к минированию окрестных сел, лесополос, посадок", - заявил он, связывая минирование с подготовкой грядущего наступления ВСУ.
По его словам, в самом городе военной техники нет, а в окрестных деревнях фиксируется ее перемещение, как и на атомной станции.
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