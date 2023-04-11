Последние две недели местные жители Энергодара фиксируют, что российские военные минируют все окрестности города.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Если к этому моменту заминирована была исключительно береговая линия и территория по периметру атомной станции, то сейчас они перешли к минированию окрестных сел, лесополос, посадок", - заявил он, связывая минирование с подготовкой грядущего наступления ВСУ.

По его словам, в самом городе военной техники нет, а в окрестных деревнях фиксируется ее перемещение, как и на атомной станции.

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