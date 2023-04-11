Во вторник, 11 апреля, российские самолеты Су-35 нанесли удары по Орехову и Гуляйполю в Запорожской области.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

В настоящее время данные о потерях уточняются.

Также Офис президента опубликовал фото последствий российского авиаудара по Орехову.

Также мы писали, как 8 апреля россияне дважды за три дня нанесли удары авиационными бомбами по Гуляйполю и Орехову в Запорожской области. В результате были ранены двое мужчин.

Война в Украине продолжается уже 412-й день. Мы следим за новостями 11 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 411-го дня войны. В Бахмуте бои ведутся за центр города и пути снабжения. Украинское командование заявляет, что Россия там перешла к тактике "выжженной земли". Евгений Пригожин заявляет, что ВСУ уже собрали около 200-400 тысяч человек для контрнаступления и оно вскоре начнется. А в Сеть продолжают просачиваться утечки секретных документов из Пентагона.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, ждёт ли после войны Украину массовая эмиграция мужчин.