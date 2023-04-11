За минувшие сутки в прифронтовых регионах Украины от российских обстрелов были ранены семь мирных жителей. Двое были ранены в Херсонской области и пятеро - в Донецкой.

Об этом сообщают областные администрации.

На Донбассе пострадали три дома на Волновахском направлении, в Очеретино ракетным ударом повреждены хозпостройки.

В Контстантиновке ракетными ударами повреждены семь многоэтажек и газопровод. Поврежден дом в Марково, три дома в Торецкой громаде. Также повреждены хозпостройки в Ямполе и дома в Северске.

Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: ОВА

В Херсонской области за минувшие сутки силы РФ 56 раз обстреляли населенные пункты, выпустили 285 снарядов из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, ПТРК, беспилотников и авиации. Два жителя получили ранения.

В самом Херсоне враг попал в территорию медучреждения, музей и админздание.

Также за минувшие сутки зафиксировали три минометных обстрела в Черниговской области, девять минометных обстрелов - в Сумской, 66 артиллерийских обстрелов и четыре авиаудара - в Запорожской, три обстрела их тяжелой артиллерии - в Днепропетровской.

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