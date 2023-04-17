Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец прокомментировал заявления экс-заключенных из ЧВК "Вагнер", рассказавших о массовых убийствах, которые совершали наемники ЧВК в Бахмуте и в Соледаре.

По словам Лубинца, эти заявления нуждаются в проверке, а в случае подтверждения "нужно принять все необходимые меры по реагированию".

Между тем Офис Генпрокурора уже проверяет информацию о совершении преступлений командирами и участниками ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает тг-канал ОГП.





Ранее Лубинец заявлял, что получил десятки видео казней украинцев с "отрезанием голов, половых органов и конечностей".

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отрицает убийства мирных жителей и детей "вагнеровцами", о которых они сами рассказали.

Бывшие "вагнеровцы" утверждают, что лично Евгений Пригожин отдавал приказы о расстрелах и убийствах. Так, Азамат Ударов заявил, что по приказу убил пятилетнего ребенка. Комментируя видео с отсечением головы военному, он заявил, что это - "ерунда" в сравнении с известными ему случаями.

Ранее в сети появилось видео обезглавливания украинского военного россиянами. В связи с этим начала проверку СБУ. А глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "за все будет ответ и ответственность".

Также сообщалось, что ГУР известно предполагаемое имя человека, который обезглавил украинского военного.