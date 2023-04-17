Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что его Офис получил десятки видео с вероятными казнями украинских военнослужащих и опубликованное недавно видео с обезглавливанием - "это, наверное, самый яркий пример".

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Это отрезание голов, половых органов, ушей, носа, конечностей, фаланг на руках, разные видео, которые сами публично записывают российские военные", - заявил он.

По его словам, некоторых преступников, совершавших казни, удалось верифицировать. По его словам, один из них был убит в столкновении с ВСУ.

Он также прокомментировал два случая казней российских военных.

"В телеграм-канале появилось видео, где вероятно военнослужащий украинской армии убивает российских военнослужащих. Мы по этому факту обратились, проверили, этот факт не подтвердился. Вероятно, это было постановочное видео, которое сняли российские военные", - заявил он.

Также он прокомментировал видео, где 12 российских военных сдаются в плен, и затем происходит стрельба, а в следующем видео они убиты.

"Тогда РФ требовала расследования этого факта, мы отдельно делали анализ по этому видео. Было установлено, что это действительно украинские военные. Во-вторых, это видео ярко демонстрирует военное преступление российских военных. Там было 12 военных, 10 сделали вид, что сдаются в плен, двое - оставались с оружием и пытались убить наших военных. Попытка продолжения военных действий под маской сдачи в плен - прямо трактуется как военное преступление", - заявил он.

Напомним, в сети появилось видео обезглавливания украинского военного россиянами. СБУ начала досудебное расследование по факту публикации видео.