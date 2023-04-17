Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на публикацию заявлений своих бывших наёмников о расстрелах украинских военнопленных и мирных жителей, включая детей.

Он заявил, что у него не было пока возможности посмотреть видео, и пообещал дать "полную оценку" позже.

При этом факты расстрелов мирных жителей Пригожин отрицает.

"По поводу расстрелов детей – конечно же никто никогда не расстреливает ни мирняк, ни детей, это никому абсолютно не нужно. Мы туда пришли для того, чтобы спасти их от того режима, под которым они находились", - заявил Пригожин.

Напомним, бывшие "вагнеровцы" утверждают, что лично Евгений Пригожин отдавал приказы о расстрелах и убийствах. Так, Азамат Ударов заявил, что по приказу убил пятилетнего ребенка. Комментируя видео с отсечением головы военному, он заявил, что это - "ерунда" в сравнении с известными ему случаями.

Ранее в сети появилось видео обезглавливания украинского военного россиянами. В связи с этим начала проверку СБУ. А глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "за все будет ответ и ответственность".

Также сообщалось, что ГУР известно предполагаемое имя человека, который обезглавил украинского военного.