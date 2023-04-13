Президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что российские спецслужбы и ЧВК "Вагнер" пытаются проникать по всему миру в игровые сообщества для распространения нужной им информации.

Во время беседы на Всемирном экономическом саммите Semafor Смит заявил, что группа анализа угроз Microsoft "выявляла попытки россиян проникнуть в игровые сообщества с намерением распространять информацию оттуда".

В качестве примера Смит, в частности, упомянул сервис игрового общения Discord, через который был произведен слив секретных документов Пентагона.

"Они просто используют это как место для распространения информации", - заявил он.

Он также сказал, что Microsoft "консультирует правительства" по этому вопросу.

Ранее мы писали, что, по данным The Washington Post, к утечке документов Пентагона мог быть причастен пользователь закрытой группы Discord с псевдонимом OG, считающий, что правительство "скрывает правду от народа".

Также мы рассказывали, что для обеспечения национальной безопасности и безопасности союзников США Пентагон ограничивает доступ к утечке опубликованных документов.