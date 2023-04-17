Бывшие российские заключенные, которые воевали в ЧВК "Вагнер", рассказали о массовых военных преступлениях россиян в Украине.

Руководитель проекта Гулагу.нет Владимир Осечкин опубликовал видео с показанием двух бывших заключённых, которые воевали в ЧВК - Азамата Улдарова и Алексея Савичева. Они оба были помилованы Владимиром Путиным в конце августа и начале сентября 2022 года.

Осечкин заявляет, что оба являлись командирами подразделений "Вагнера".

На видео они утверждают, что участвовали в расстреле более 20 украинских детей и подростков, подрыве ямы с более чем 50 ранеными украинскими пленными и так называемыми "500-ми" (наемниками ЧВК, которые отказывались выполнять приказы), зачистках жилых домов с убийством мирных жителей, в том числе детей.

Они утверждают, что лично Евгений Пригожин отдавал приказы о расстрелах и убийствах.

Азамат Ударов заявил, что по приказу убил пятилетнего ребенка. Комментируя видео с отсечением головы военному, он заявил, что это - "ерунда" в сравнении с известными ему случаями.

"То, что ты видел на этом видео - это бред, ерунда. Да, это жестоко. Что мы творили, когда заходили в Соледар или Бахмут - вот это была сцена. Нам дали команду зачистить и уничтожить всех. Мы приехали последней партией "вагнеровцев", 150 человек, выгрузились, и нам была дана команда уничтожить на пути на своем и стать в оборону любыми путями. Мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, деды, пенсионеры, пенсионерки и дети", - говорит он.

Алексей Савичев рассказал о расстреле безоружных подростков в феврале 2023 года по приказу.

"15-16 летние украинцы я бы не сказал, что мирные жители, но сколько было расстреляно - может 24 человека, может 20. Они выходили без оружия, но когда они понимали майки, там были такие татуировки, что уже некуда деваться. Например, Азов", - заявил он.

Также он утверждает, что забросал по приказу гранатами ров с ранеными.

По его словам, там были как раненые украинские пленные военные, так и "вагнеровцы".

Сколько их было, и какое соотношение - он не помнит, своих солдат он идентифицировал по цвету повязок.

На претензию руководству, что "там наши", ему ответили, что "это уже не наши".

Владимир Осечкин заявляет, что экс-заключённые из ЧВК "Вагнер", рассказавшие ему о массовых убийствах, которые совершали наемники ЧВК в Бахмуте и в Соледаре, находятся в России.

"Если действительно так, то это показательный момент. Вряд ли бывшие заключённые решились бы на такие откровения, находясь в РФ, не имея какого-то очень серьёзного прикрытия.

Таковым могут быть, например, российские криминальные авторитеты (в телеграмм-каналах проходили слухи, что по некоторым из них не выполнены обещания, которые давались в обмен на их содействие в вербовке заключённых в ЧВК). Либо отдельные руководители российских спецслужб, которые враждуют с Пригожиным. Либо и те, и другие вместе", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее в сети появилось видео обезглавливания украинского военного россиянами. В связи с этим начала проверку СБУ. А глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "за все будет ответ и ответственность".

Также сообщалось, что ГУР известно предполагаемое имя человека, который обезглавил украинского военного.