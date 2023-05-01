Вице-премьер Ирина Верещук дала противоположный рекомендациям омбудсмена Дмитрия Лубинца совет относительно получения российских паспортов жителями захваченных территорий.

Она призвала не брать российские паспорта.

"Мои рекомендации украинцам на временно оккупированных территориях остаются прежними:

российские паспорта не брать;

с оккупантами не сотрудничать;

по возможности уехать;

ждать ВСУ", - написала Верещук в своем телеграмм-канале.

Напомним, вчера украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец порекомендовал украинцам на захваченных территориях брать российские паспорта, "чтобы выжить".

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за подрывную деятельность против РФ. Закон не касается тех, кто стал гражданином РФ по праву рождения. То есть, в первую очередь, действие закона распространяется на тех жителей захваченных территорий Украины, кто принял российское гражданство.

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