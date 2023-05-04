Воздушные силы ВСУ пока не подтверждают информацию об использовании Россией баллистических ракет этой ночью, о чем предварительно сообщала КГВА.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Однако исключать этого он также не стал. Игнат говорит, что специалистам нужно больше времени, чтобы разобраться.

"Ночью была активность и вражеской авиации, также летал самолет МиГ-31, также была угроза применения баллистического вооружения. Пока мы не можем подтвердить, что именно оно было применено, нет фактов "прилета". Однако не исключается, что может быть. Поэтому информация, которая есть в настоящее время - мы не подтверждаем применение баллистики", - сказал Игнат.

Ранее в Воздушных силах заявили, что ВСУ сбили 18 дронов из 24. Также стало известно, что в результате ночной атаки на Украину обломки сбитых дронов рухнули в Киеве и был прилет в Киевской области.

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

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