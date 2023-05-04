В Москве начался сильный пожар в административном здании на Ереванской улице в районе Царицыно.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу московского главка МЧС РФ.

По данным МЧС, люди из горящего здания эвакуированы. Сведений о пострадавших не поступало.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения: 24 пожарных машины и 97 спасателей. Пожару присвоен первый ранг сложности.

По информации некоторых СМИ, горят складские помещения. Кроме того, огонь перекинулся на соседние магазин и хостел. Другие же пишут, что это в самом административном здании располагаются продуктовый магазин "Дикси", автосервис и хостел. И именно в магазине произошло возгорание. Внутри помещений могут находиться газовые баллоны, что создает угрозу взрывов.

В телеграм-каналах публикуют кадры пожара.

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