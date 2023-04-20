Климатологи предупреждают о возможном новом рекорде средней температуры на планете в 2023 или 2024 годах. Он может быть вызван возвращением погодного явления Эль-Ниньо и изменением климата.

Об этом сообщает Reuters.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья - экстремальные значения температуры воды и атмосферного давления в экваториальной зоне Тихого океана. Эль-Ниньо проявляется резким повышением температуры поверхностного слоя воды, а Ла-Нинья – снижением поверхностной температуры воды на востоке тропической зоны Тихого океана.

Согласно климатическим моделям, после трех лет погоды Ла-Нинья в Тихом океане, мир вернется к Эль-Ниньо, более теплому аналогу. Во время Эль-Ниньо ветры, которые дуют к западу вдоль экватора, замедляются, и теплая вода толкается к востоку, что создает высокую температуру поверхности океана.

Директор ЕС Copernicus Climate Карло Буонтемпо заявил, что Эль-Ниньо обычно ассоциируется с рекордными температурами на глобальном уровне. Хотя точно определить, произойдет ли это в 2023 или 2024 годах, еще неизвестно, но, скорее всего, это случится. В прошлом самым жарким годом на планете был 2016 год, который совпал с сильным Эль-Ниньо, но даже в годы, когда этого явления не было, изменение климата вызывало экстремальные температуры.

Последние восемь лет были самыми жаркими в мире за всю историю наблюдений, что свидетельствует о долгосрочной тенденции к потеплению, вызванной выбросами парниковых газов. Однако температуры, вызванные Эль-Ниньо, могут ухудшить последствия изменения климата, которые уже ощущают страны, включая сильные волны зноя, засухи и лесные пожары.

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