В воскресенье, 7 мая, в Украине идет уже 438-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 6 мая.

Ниже читайте хронику новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

7 мая

09.03 В городе Волчанске Харьковской области обстрелом уничтожен памятник авиацентру ДОСААФ.

Там на постаменте раньше стоял учебный самолёт (последнее фото - как памятник выглядел раньше).

08.48 Главное из утренней сводки украинского Генштаба.

За сутки 6 мая противник провел около 50 наземных атак.

На Купянском направлении - в районе Синьковки. Под Кременной - у Белогоровки и Спорного.

Продолжаются бои за Бахмут. Также россияне атаковали Богдановку, Ивановское, Предтечино и Нью-Йорк.

К западу от Донецка продолжились атаки против Марьинки.

За сутки ВСУ сбили семь ударных и восемь разведывательных дронов.

По данным Генштаба, россияне эвакуируют жителей Энергодара на побережье Азовского моря под Бердянск.

08.36 Заявления Пригожина о нехватке боеприпасов для ЧВК "Вагнер" являются "полным блефом".

Об этом заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Сейчас они выпускают более 20 тысяч снарядов в день. Поэтому — это полный блеф", — сказал Череватый в комментарии CNN.

Напомним, куратор "Вагнера" заявил о выходе своей ЧВК из Бахмута 10 мая. В качестве причины он назвал нехватку снарядов.

Ее позиции собирается занять батальон "Ахмат" Рамзана Кадырова.

Детально в этой ситуации мы разбирались здесь.

08.25 Герб СССР на монументе Родины-матери в Киеве будет заменен тризубом. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, как и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Но да, мы планируем это делать", - сказал он.

По словам Ткаченко, "начальная стадия процесса уже стартовала".

Летом в "Дие" проводился опрос относительно герба. Более 80% пользователей приложения проголосовали за вариант замены герба СССР на тризуб.

08.11 Дорога на выезд из Бахмута. Видно, что по военным машинам во время следования наносятся удары.

08.07 В Николаевской области вчера был ракетный прилет по промышленному предприятию.

Как сообщили в ОК "Юг" удар наносился ракетой Х-22.

Пострадавших после удара нет, добавила спикер командования Наталья Гуменюк.

08.05 Глава МАГАТЭ Гросси назвал все более непредсказуемой и опасной ситуацию на Запорожской АЭС.

"Я крайне обеспокоен вполне реальными угрозами ядерной безопасности и сохранности, с которыми сталкивается АЭС. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу тяжелой ядерной аварии", - цитирует Гросси сайт МАГАТЭ.

По данным агентства, в последнее время наблюдалось увеличение военного присутствия и активности на линии фронта.

"Эксперты МАГАТЭ продолжают регулярно слышать обстрелы, в том числе поздно вечером в эту пятницу", - заявил Гросси.

07.56 Ночью на Крым была атака силами до десяти беспилотников, сообщил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, атака отражена. В крымских пабликах с ночи писали о взрывах и работе ПВО.

О прилетах и пострадавших не сообщается.

01.11 По областям начали давать отбой тревоги.

01.06 Пишут ещё об одном взрыве в Одессе.

00.42 Глава администрации Кривого Рога Вилкул пишет о ракетной угрозе и призывает всех находиться в убежищах.

Тем временем Ким сообщил о третьем взрыве в Николаеве.

00.42 Власти Кривого Рога сообщили об опасности удара.

00.30 О взрыве в Одессе сообщают местные паблики.

00.24 Сообщают о взрывах в Николаеве. Ким пишет о двух прилётах.