Анализируем итоги 437-го дня войны в Украине.

Взрыв машины Прилепина

В Нижегородской области РФ сегодня был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным (что о нем известно - мы детально разбирались здесь).

Погиб его водитель, сам писатель отделался ранением. Медики оценивают состояние Прилепина как тяжелое, но не критическое. Тем не менее, после операции и фиксации переломов его ввели в искусственную кому, чтобы он быстрее восстановился от ранений.

По предварительным данным, Прилепин отвозил дочь к родственникам. Взрыв прогремел, когда девочку уже высадили из машины, она не пострадала.

Сообщается, что его погибший водитель и охранник - это 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин с позывным "Злой", который в 2014 году воевал на Донбассе против Украины и фигурировал в базе "Миротворца".

Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя организация "Атеш", которая называет себя "военным движением украинцев и крымских татар".

Следком заявил, что задержал по подозрению в подрыве уроженца Дружковки Донецкой области Александра Пермякова, который признался в работе на спецслужбы Украины. МВД РФ опубликовало фото подозреваемого.

"На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно. После этого скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте", - говорится в заявлении Следственного комитета.

По словам мужчины, его завербовали несколько лет назад. Он сливал нужную информацию, а взамен получал деньги. На этот раз он должен был получить гражданство РФ, переехать и убить Прилепина.

По признанию задержанного, он несколько дней следил за писателем и закопал на пути к его дому противотанковые мины. На одну из них и наехал автомобиль Прилепина Audi Q7.

Российские СМИ писали, что задержанный - это ранее судимый за разбой уроженец Украины, проживающий в Нижегородской области и недавно получивший гражданство России.

Представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что за покушение на Прилепина "прямая ответственность лежит на США и Великобритании".

СБУ прокомментировала покушение. "Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной "бавовне", которая случается с оккупантами и их приспешниками", - заявило ведомство, которое цитируют украинские СМИ.

Вместе с тем, в пресс-службе напомнили, что "смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам. О том, кто стоит за тем или иным случаем - сможем говорить уже после нашей победы. Которая однозначно скоро наступит".

Не исключено, что после случившегося с Прилепиным Россия попытается как-то ответить - учитывая, что это уже не первое покушение на российских военкоров и сторонников "СВО". А также - с учетом недавной атаки на Кремль и в целом участившиеся случаи взрывов и диверсий на территории РФ и в Крыму.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, продолжаются бои в Бахмуте. Также шли атаки в направлении Григоровки, Ивановского, Богдановки, Предтечиного, а также Нью-Йорка ближе к Горловке.

"Институт изучения войны" (США) пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута в направлении Хромово.

Судя по поступающим видео, западная часть города, где находятся позиции ВСУ, покрыта дымом от взрывов.

Также в Сети публикуют видео мощных взрывов, а у "Вагнера" утверждают, что идет штурм "последнего укрепрайона ВСУ в Бахмуте".

То есть пока незаметно, чтобы российская ЧВК прекратила боевые действия из-за нехватки боеприпасов. Тем не менее, Евгений Пригожин сегодня ещё раз подтвердил, что "Вагнер" 10 мая покинет Бахмут, а до того времени "продолжит наступательные действия".

Куратор ЧВК опубликовал письмо к Шойгу с просьбой передать позиции "Вагнера" в Бахмуте подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова с 10 мая.

Письмо, к слову, написано в стиле троллинга с перечислением всех многочисленных наград и званий Кадырова. Видимо, Пригожину не очень понравилось вчерашнее обращение главы Чечни, который сказал, что никаких проблем после ухода "Вагнера" из Бахмута не будет и Кадыров готов занять позиции ЧВК "Вагнер" в Бахмуте.

После этого Кадыров записал ответное видео, где заявил, что "тоже уже написал письмо на имя верховного главнокомандующего, что мы готовы взять Бахмут и оставшуюся территорию". Он сказал, что уже "разрабатывает вместе с минобороны РФ стратегию на этом участке" и пообещал уже в ближайшее время полностью захватить Бахмут.

Более того, Кадыров призвал "вагнеровцев" вступать в батальон "Ахмат" и пообещал им "лучшие условия", чем они имеют сейчас.

"В ЧВК "Вагнер" очень хорошие, смелые, необходимые, нужные в том числе нам тоже люди, потому что они знают местность. Если вы останетесь с нами, я вам обещаю, что мы дадим больше, создадим лучшие условия, чем сегодня у вас. Мы постараемся, чтобы все было у вас на высшем уровне", - сказал Кадыров.

Затем он прямо раскритиковал куратора "Вагнера". "Мне обидно, что мой брат так ведет себя. Потому что всех нас сделал людьми один человек - Владимир Владимирович Путин, поэтому мы обязаны ему жизнью", - сказал глава Чечни.

Он заявил, что Пригожин отказался "идти на последний бой", уклонившись от штурма последних двух километров территории Бахмута: "Для тебя эти 2х2 километра оказались сложнее, чем 90%".

Также глава Чечни оспорил слова Пригожина о том, что "Вагнер" взял Попасную: "Я тебе официально заявляю: Попасную взяли мы все, мы все были там".

"У нас есть силы заменить любого, у кого нервы не выдерживают... Женя, пока мы не возьмем все позиции, ты будешь в обороне. И, когда мы начнем наступать, тогда мы определим, куда тебе идти дальше", - добавил Кадыров.

Примечательно, что заявления Кадырова распространило, в том числе, главное государственное информагентство России - ТАСС. То есть, передача Бахмута Кадырову, если она состоится, похоже, проходит с ведома Кремля. Который таким образом показывает Пригожину (и не только ему), что незаменимых людей нет и шантаж куратора "Вагнера" ни к чему не приведет.

Тем временем продолжаются обстрелы Украины. Сегодня появились кадры вчерашнего обстрела завода НКМЗ в Краматорске. На предприятии сильные разрушения.

Также сегодня ночью и с утра раздавались взрывы в Днепре и Кривом Роге. Воздушные силы заявили, что на протяжении дня украинская ПВО уничтожила пять дронов: четыре - оперативно-тактического уровня и один - ударный типа "Ланцет". Генштаб сообщал о четырех сбитых "Шахидах".

Неспокойно было и в Крыму. С утра взрыв раздался в Джанкое, после чего было остановлено движение по Керченскому мосту, но менее, чем через час его возобновили. Советник "главы Крыма" Олег Крючков сообщил, что сработала ПВО, жертв и разрушений нет.

Через несколько часов снова состоялась попытка удара по Крыму. Местные паблики показали видео с большой воронкой в неустановленном месте. При этом "глава" Крыма Аксёнов заявил, что сбита баллистическая ракета. Утверждает, что она была запущена украинским ОТРК "Гром-2". Позже у Аксенова сказали, что сбиты были две таких ракеты.

Отметим, что Украина использование "Грома" официально ни разу не подтверждала, как и взятие этого комплекса на вооружение. Россия же далеко не первый раз говорит о том, что сбивает ракеты "Грома", способные, как заявлялось еще до войны, бить на расстояние до 500 километров.

Украина сегодня также говорила о достижениях своей ПВО. Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил о сбитии гиперзвуковой ракеты "Кинжал". По его данным, это сделал комплекс "Пэтриот".

"Это произошло во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России", - заявил Олещук.

Он также призвал "не публиковать заранее информацию, которой может воспользоваться враг". Речь, видимо, идёт о СМИ, которые вчера сообщили о сбитии "Кинжала", но Воздушные силы ВСУ тогда эту информацию несколько раз опровергли.

Фото якобы обломков "Кинжала" публиковали те же СМИ. Украинские же власти пока аутентичность снимков не подтвердили и других доказательств поражения "Кинжала" не представили.

В свою очередь Россия никаких опровержений информации Олещука по "Кинжалу" не давала и вообще тему не комментировала.

Сегодня также состоялся очередной обмен пленными. Сперва минобороны РФ заявило, что вернулись трое российских летчиков - Максим Криштоп, Сергей Косик и Сергей Малов.

Криштопа в Украине уже начинали судить за бомбежки Харьковской области. Но в марте суд принял решение освободить его от заключения для передачи на обмен пленными. В марте 2022 года Криштоп участвовал в пресс-конференции пленных российских пилотов, организованной в Киеве.

Позже обмен подтвердила Украина.

"Мы возвращаем домой 45 наших людей. Это 42 защитника и три защитницы "Азовстали". Все они – нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах (то есть - "Азова" - Ред.). 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров", - написал глава Офиса президента Ермак.

Среди освобожденных сегодня украинских военных "Азовстали" оказался и участник миссии ГУР по эвакуации раненых на вертолете. Он находился в сбитом эвакуационном вертолете, но выжил, хоть и был тяжело ранен.

Контрнаступление ВСУ. Эвакуация и вода

Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил об очередном телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Обсуждали предстоящие действия украинской армии.

"Проинформировал об обстановке на фронте и подготовке к предстоящим шагам нашей армии для деоккупации украинской территории. Поблагодарил американских партнеров за очередной пакет военной помощи Украине, о котором накануне объявили в Пентагоне", - пишет Залужный в своем телеграм-канале. Вероятно, под "предстоящими шагами" подразумевается долгожданное украинское контрнаступление.

Его россияне, судя по всему, ждут в Запорожской области, где они вчера объявили эвакуацию подконтрольных себе прифронтовых территорий. Как рассказывает мэр Мелитополя Иван Федоров, речь идет о перемещении около 70 тысяч жителей.

"Подготовка к эвакуации шла более двух недель. Принудительно перемещают пока только детей. Желающих вывозят автобусами даже ночью", - разъясняет Федоров, уточняя, что к эвакуации готовятся и в южной части области - в том числе, в Мелитополе.

При этом список эвакуируемых населенных пунктов планируется расширить, заявил представитель назначенных Россией "властей" Владимир Рогов. О том, что людей вывозят, рассказывают и местные жители.

Они также говорят о подъеме воды в районе Днепра и Каховского водохранилища.

К слову, сегодня украинские паблики показали кадры подъема воды в Каменке-Днепровской, на контролируемом РФ берегу Каховского водохранилища (напротив Никополя). Ранее российские военкоры заявляли, что уровень воды там уже достигает критической отметки.

Водохранилище сейчас фактически является линией фронта между украинскими войсками и армией РФ.

Российские военные паблики предполагают, что таким образом Украина якобы может готовиться к наступлению - если затопит контролируемый Россией левый (более низкий) берег Днепра, то это смоет береговые укрепления и минные заграждения россиян.