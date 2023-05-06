В Нижегородской области РФ сегодня был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным.

Погиб его водитель, сам писатель выжил, был прооперирован и введен в кому.

Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя организация "Атеш", которая называет себя "военным движением украинцев и крымских татар".

"Страна" рассказывает, что о известно о Прилепине.

Захар Прилепин (настоящее имя - Евгений) является известной личностью в контексте украинско-российской войны.

До ее начала он уже был известен как писатель, тяготеющий к российским "патриотическим" кругам. В частности, он был дружен с национал-большевиком Эдуардом Лимоновым и был главным редактором газеты национал-большевиков Нижнего Новгорода "Народный наблюдатель".

Собственно, известность к Прилепину пришла после выхода романа "Санькя" (2006), о парне, который воюет с оружием в руках против российской власти в рядах радикальной русской партии типа НБП.

Несмотря на этот достаточно оппозиционный текст, Прилепин широко печатался в России и был известен за рубежом.

По линии Лимонова Прилепин участвовал в "Другой России" - движении, которое находилось в оппозиции к Кремлю. Писатель в 2007 году даже поучаствовал в нижегородском "Марше несогласных" и стал соучредителем движения "Народ", которым руководил вместе с Алексеем Навальным (позже они резко разойдутся во взглядах).

В 2010 году Прилепин даже подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти", которое объединило и прозападных либералов, и оппозиционеров слева вроде Прилепина. В 2012 году был членом "Левого фронта", который накануне выборов президента РФ требовал не допустить во власть Владимира Путина.

Но после аннексии Крыма Прилепин поддержал Путина и российскую власть.

После 2014 года Прилепин поехал в "ДНР", где стал советником "главы республики" Захарченко и заместителем главы батальона спецназа.

Судя по книгам, которые были написаны Прилепиным по мотивам своей жизни в Донецке, он в основном занимался снабжением этого батальона. Также в Свято-Преображенском соборе Донецка он обвенчался со своей женой Марией (у Прилепиных четверо детей), и какое-то время вся его семья жила в Донецке, в соседнем доме с "главой ДНР".

В 2016 году СБУ завела на Прилепина уголовное дело, а в 2018 году - за месяц до гибели Захарченко - он покинул "ДНР" (о жизни на Донбассе он позже написал книгу "Некоторые не попадут в ад", где расскажет, что причиной его отъезда стали интриги соратников Захарченко).

После возвращения в Россию занимался тележурналистикой - вел авторскую программу на НТВ - и вступил в партию "Справедливая Россия - За правду", в которой стал сопредседателем (партия на выборах 2021 года вошла в Думу).

С началом российского вторжения Прилепин поддержал его и стал регулярно появляться на фронте в качестве волонтера и военного корреспондента. Попал под украинские и зарубежные санкции.

Подозреваемый в покушении на Прилепина уже заявил на допросе, что работална украинские спецслужбы.