Писателя Захара Прилепина после покушения ввели в искусственную кому. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Евгений Никитин.

По его словам, Прилепину сделали операцию и ввели в медикаментозный сон, чтобы он быстрее восстановился от ранений.

Ранее Следком РФ опубликован видео допроса, на котором подозреваемый в покушении на Прилепина заявил о работе на украинские спецслужбы.

Александр Пермяков говорит, что получил задание на его ликвидацию еще в 2022 году от якобы украинских спецслужб. Пермяков также сообщил, что он уроженец Дружковки Донецкой области. И что "сожалеет о содеянном".

По признанию задержанного, он несколько дней следил за писателем и закопал на пути к его дому противотанковые мины. На одну из них и наехал автомобиль Прилепина Audi Q7.

Как сообщалось, ответственность за покушение на писателя взяла на себя организация "Атеш", которая называет себя "военным движением украинцев и крымских татар".

А представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что за покушение на Прилепина "прямая ответственность лежит на США и Великобритании".