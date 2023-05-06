Следком РФ назвал имя подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина - Александр Пермяков. На допросе, видео которого публикует Москва, он заявил, что действовал по заказу спецслужбы Украины.

Пермяков говорит, что получил задание на его ликвидацию еще в 2022 году от якобы украинских спецслужб.

Пермяков также сообщил, что он уроженец Дружковки Донецкой области. И что "сожалеет о содеянном".

"На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно. После этого скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте", - говорится в заявлении Следственного комитета.

Заявлено, что Пермяков на допросе сказал, что "действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины".

По словам мужчины, его завербовали несколько лет назад. Он сливал нужную информацию, а взамен получал деньги. На этот раз он должен был получить гражданство РФ, переехать и убить Прилепина.

По признанию задержанного, он несколько дней следил за писателем и закопал на пути к его дому противотанковые мины. На одну из них и наехал автомобиль Прилепина Audi Q7.

При этом, по данным других Telegram-каналов, взрывчатка была заложена в сам автомобиль и приведена в действие, когда Прилепин высадил из машины дочку.

Официальной информации с этими подробностями пока нет.

Также российские паблики сообщают о задержании второго подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина.

Как сообщалось, ответственность за покушение на писателя взяла на себя организация "Атеш", которая называет себя "военным движением украинцев и крымских татар".

Представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что за покушение на Прилепина "прямая ответственность лежит на США и Великобритании".