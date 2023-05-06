В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился известный российский писатель, поддерживающий войну в Украине, Захар Прилепин. Сам писатель тяжело ранен, его водитель погиб.

Об этом пишут местные СМИ.

По их данным, Прилепин ехал к семье в Нижний Новгород в автомобиле на заднем сиденье, взрывное устройство сработало под днищем машины.

Как выяснилось позже, инцидент произошел в Нижегородской области близ деревни Пионерское. В результате взрыва погиб водитель и он же личный охранник Прилепина с позывным "Злой".

Писатель отвозил дочь к родственникам. Бомбу привели в действие, когда девочку высадили из машины. Дочь Прилепина не пострадала.

Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя организация "Атеш", которая называет себя "военным движением украинцев и крымских татар".

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