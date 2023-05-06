МВФ РФ заявляет о задержании подозреваемого в причастности к подрыву машины писателя Захара Прилепина.

Российские СМИ пишут, что задержанный - житель Нижегородской области, недавно получивший гражданство России. Сейчас его допрашивают сотрудники полиции.

Российские СМИ пишут со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что задержанный по подозрению в подрыве машины Прилепина - уроженец Украины, ранее был судим за разбой.

Тем временем появились подробности о погибшем водителе Прилепина.

Сообщается, что 27-летний Александр Шубин с позывным "Злой" был не только его водителем, но и охранником. Он уроженец Луганска. В 2014 году воевал на Донбассе против Украины. Фигурировал в базе "Миротворца".

Также в сети появилось новое видео с места подрыва автомобиля Прилепина в Нижегородской области. Медики оценивают состояние писателя как тяжелое, но не критическое.

Как сообщалось, известный российский писатель, поддерживающий войну против Украины был взорван сегодня, когда отвозил дочь к родственникам. Бомбу привели в действие, когда девочку высадили из машины, она не пострадала.

Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя организация "Атеш", которая называет себя "военным движением украинцев и крымских татар".

Представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что за покушение на Прилепина "прямая ответственность лежит на США и Великобритании".