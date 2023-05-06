Россия обвинила Украину, США и Британию в организации покушения на российского писателя Захара Прилепина.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара", — написала Захарова.

Кроме того, в сети появилось видео подорванного автомобиля Захара Прилепина. В результате взрыва полностью оторвало переднюю часть.

Местные жители рассказали полиции, что за день до взрыва видели неизвестного им мужчину, который долго гулял по лесу. При этом, этот мужчина не был местным жителем и раньше они его там не видели.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился известный российский писатель, поддерживающий войну в Украине, Захар Прилепин. Сам писатель тяжело ранен, его водитель погиб. Писатель отвозил дочь к родственникам. Бомбу привели в действие, когда девочку высадили из машины. Дочь Прилепина не пострадала.

Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя организация "Атеш", которая называет себя "военным движением украинцев и крымских татар".

Мы также писали, что на днях в Мелитополе прозвучал взрыв. Там сообщали о покушении на назначенного россиянами "замначальника областного МВД" Запорожской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 437-й день. Мы следим за последними новостями 6 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 436-го дня войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации — в блоге Олеси Медведевой.