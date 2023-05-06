МВД России показало лицо подозреваемого в покушении на российского писателя Захара Прилепина, поддерживающего войну против Украины.

Российские СМИ писали, что задержанный - уроженец Украины, которые ранее был судим за разбой.

Также сообщалось, что это житель Нижегородской области, недавно получивший гражданство России.

Ранее появились подробности о погибшем водителе Прилепина. Сообщается, что 27-летний Александр Шубин с позывным "Злой" был не только его водителем, но и охранником. Он уроженец Луганска. В 2014 году воевал на Донбассе против Украины. Фигурировал в базе "Миротворца".

Известный российский писатель, поддерживающий войну против Украины был взорван сегодня, когда отвозил дочь к родственникам. Бомбу привели в действие, когда девочку высадили из машины, она не пострадала.

Медики оценивают состояние самого Прилепина как тяжелое, но не критическое.

Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя организация "Атеш", которая называет себя "военным движением украинцев и крымских татар".

Представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что за покушение на Прилепина "прямая ответственность лежит на США и Великобритании".