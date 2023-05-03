Российские войска пытались убить командующего Сил теробороны генерал-майора Игоря Танцюру во время его поездки в Бахмут.

Об этом в эфире телемарафона рассказал командир 127-й бригады ТРО Роман Грищенко.

"Действительно, командующий сил ТрО посетил свои подразделения в крепости Бахмут, провел совещание с командирами воинских частей Сил территориальной обороны. Да, были попытки со стороны врага поразить командующего. Но поверьте: жив-здоров, невредим, как всегда, выполняет свои служебные обязанности", - рассказал Грищенко.

Ранее куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что под Бахмутом, предположительно, попали в автомобиль, в котором якобы находился Танцюра, в результате чего генерал погиб. Позже он признал свое сообщение ошибочным.

Как мы писали, Танцюра стал командующим войск теробороны в мае прошлого года.

Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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