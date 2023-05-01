По оценкам Белого дома, в боях за Бахмут с декабря 2022 года Россия потеряла убитыми и раненными 100 тысяч солдат.

Об этом со ссылкой на разведданные сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

По его словам, из ста тысяч более 20 тысяч солдат погибли и 80 тысяч получили ранения. Причем примерно половина погибших были наемниками ЧВК "Вагнер".

Оценку украинских потерь Кирби не привел, заявив, что "они здесь жертвы, а Россия - агрессор".

Он добавил, что российские войска так и не смогли захватить какую-либо реальную стратегически важную или значительную территорию.

В марте старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс заявил, что с мая прошлого года в боях за Бахмут Донецкой области потери российских военных составили 20-30 тысяч убитыми и ранеными. Подавляющее большинство из погибших, по его словам, это наемники ЧВК "Вагнер".

А британская газета Sunday Times писала, что Вооруженные силы Украины теряют от 100 до 200 военнослужащих за сутки в ходе боев за Бахмут.