Спикер сил ТРО Денис Зелинский опроверг информацию о гибели командующего ТРО Игоря Танцюры в комментарии "Суспильному".

"Мы официально опровергаем это утверждение. Мы не комментируем каких-либо вбросов вражеской пропаганды. Все живы и здоровы", – сказал он.

О якобы гибели Танцюры 2 мая заявлял основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Артиллерийскими подразделениями ЧВК Вагнер при подходе резервов из населенного пункта Часов Яр в населенный пункт Бахмут был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра, который следовал в Бахмут", – говорилось в заявлении, опубликованном пресс-службой Пригожина.

Также с сообщением публиковалось фото.

Как мы писали, в боях за дорогу снабжения Бахмута погибли бывшие канадские военные.

По данным Генштаба ВСУ, украинская армия отбила 30 вражеских атак на Донбассе, бои за Бахмут и Марьинку продолжаются.

Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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