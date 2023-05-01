В понедельник, 1 мая, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал вечернюю сводку с фронта.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

В эпицентре боев – Бахмут и Марьинка. Отбито более 30 атак на направлениях: Лиманском – в районах Новоселовского и Белогоровки; Бахмутском – в Бахмуте, а также в направлении Предтечино; Авдеевском – в районе Первомайского; Марьинском – в районе Марьинки. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений. Армия РФ нанесла удар 19 крылатыми ракетами типа Х-101 и Х-555 (уничтожены 15) и 13 авиаударов, совершила 13 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла четыре удара.

Война в Украине продолжается уже 432-й день. Мы следим за новостями 1 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 431-го дня войны. Идут бои внутри Бахмута, рядом с городом были атаки на Ивановское и Предтечино. К западу от Донецка противник атаковал Авдеевку, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку. В Авдеевке ударом авиаракеты практически уничтожен многоэтажный дом по улице Гагарина. Также старая и центральная части города были подвергнуты обстрелам из РСЗО и танковых орудий. Рухнули два многоэтажных дома.

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