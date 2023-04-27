Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, который заявлял о неизбежной второй войне с Россией, раскритиковал западных союзников за промедление с поставками помощи.

Об этом он сказал в эфире "Фейгин Live".

"Эта кровь льется, в том числе по причине западной политики последних десятилетий и не выполненных ими обещаний", - сказал Арестович, имея в виду Будапештский меморандум, который не обеспечил безопасности Украины после того как страна отказалась от ядерного оружия.

Он также упрекнул США за их готовность воевать за Тайвань или Южную Корею, но не за Украину.

"США готовы вступиться силой за союзников в тихоокеанском регионе для недопущения войны, а на европейском континенте бушует крупнейшая война столетия, но мы слышим о "сложностях" с передачей нам дальнобойных ракет, самолетов и танков.

А западная пресса обсуждает возможные сокращения помощи в зависимости от успехов в освобождении наших территорий", - заявил Арестович, призвав союзников "возвращаться на землю".

Также, по его словам, гарантировать безопасность Украины может только ядерный статус либо вступление в НАТО.

Ранее Столтенберг сообщил, что Украина получила 98% обещанной помощи НАТО.

Также мы писали, что по словам министра бороны Алексея Резникова, в Украине истощается советская система ПВО.