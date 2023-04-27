Министр обороны Украины Алексей Резников заявил об истощении советской системы ПВО в Украине.

Об этом он сказал в интервью "РБК Украина".

По его словам, запасы ракет истощаются, а новые не производятся. Выход - обновлять систему западными образцами.

"Мы имеем советскую систему, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас, и есть только в странах, в которых мы не можем их взять, то надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО. Принципиально уже решено, какие это системы, а теперь нужно увеличить их количество и количество ракет к ним", - заявил Резников

Он напомнил, что также в качестве части системы ПВО применяется авиация и намекнул на необходимость поставок Украине западных истребителей.

"То есть современный самолет поколения 4++ как полноценная закрытая система ПВО. Потому что он будет тогда закрывать "лакуны", провалы имеющихся у нас систем советского образца", - сказал министр.

Напомним, что ранее ВСУ опубликовали первое видео работы систем ПВО Patriot в Украине.

Также мы писали, что в ВСУ рассказали о новой тактике РФ по выявлению дислокации украинской системы ПВО.