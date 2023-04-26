Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук публикует первое видео с установкой ЗРК Patriot на боевом дежурстве.

О том, что системы ПВО Patriot уже несут боевое дежурство в Украине, в Воздушных силах ВСУ сообщали в субботу. Также сообщалось, что данные системы могут сбивать российские ракеты С-300, но у них на это очень мало времени.

При этом Украина остается беззащитной перед угрозой иранских баллистических ракет, говорит представитель командования ВВС Юрий Игнат. По его словам, для "победы над баллистическими угрозами" Украине нужны системы ПВО, такие как американский Patriot PAC-3 последнего поколения и SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre) французского производства.

Война в Украине продолжается уже 427-й день. Мы следим за новостями 26 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 426-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Рядом с ним россияне пытались атаковать Новомарково и Хромово. На Авдеевском направлении - бои у населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское. Также отражены атаки у Марьинки и вблизи Новомихайловки. С фронта поступают видео из Угледара, где много поврежденных обстрелами многоэтажек. Судя по всему, часть этих повреждений - следствие применения авиабомб.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.