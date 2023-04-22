Системы ПВО Patriot уже несут боевое дежурство в Украине, но полностью обезопасить всю страну они не могут, заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Тем не менее, по словам Игната, Patriot частично поможет в определенных направлениях, где сейчас противник применяет управляемые авиабомбы.

"В частности, наши ВСУ смогут держать российские самолеты на чуть большем расстоянии от наших границ. Но полностью эта проблема не решится, полностью ее можно решить благодаря F-16, потому что это оружие, которое может оперативно реагировать и быть там, где это необходимо", — сказал Игнат.

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