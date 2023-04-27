Украина получила от НАТО 98% обещанной помощи, в том числе 1550 бронемашин, 230 танков и боеприпасы.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 27 апреля.

По его словам, украинская армия обладает достаточным военным потенциалом для того, чтобы освободить территории от российских оккупантов.

Генсек НАТО также прокомментировал разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином, отметив, что хотя этот разговор является хорошей новостью, он не меняет факта, что Китай до сих пор не осудил вторжение России на территорию Украины.

Напомним, что ранее Столтенберг заявлял, что Украина способна добиться успехов на поле боя, и среди факторов этого назвал "невероятную" по своим объемам военную поддержку со стороны Запада.

При этом, по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, техники должно быть намного больше, снарядов действительно не хватает, особенно тяжелых калибров.

Напомним, ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи сообщил, что более 98% обещанных единиц боевой техники уже поставлены Киеву.

На прошлой неделе в Конгрессе США группа из 19 республиканцев подготовила совместное письмо к президенту Джо Байдену, в котором призвала прекратить помощь Украине в таком формате, как это было до сих пор.