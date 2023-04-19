Алексей Арестович призвал готовиться ко второй войне с Россией, которая неизбежна и начнётся примерно в 2028-2029 годах.

Об этом бывший советник Офиса президента в интервью Инге Мезери.

"Анонсированные планы строительства Вооруженных Сил РФ не оставляют никакого другого прочтения – там только дивизий новых более десятка - РФ уже готовится ко второму раунду. Была вторая чеченская, они хотят вторую украинскую: сделать выводы из ошибок, подготовиться и закрыть украинский вопрос", – сказал он.

Однако, как считает Арестович, есть опасность, что украинские элиты могут после окончания нынешней войти в очередной цикл "срача, кражи и споров о мове".

"Да, помощь Запада, да, послевоенный план Маршалла, но тщательное изучение истории Израиля давно убедило меня – рассчитывать можно только на самих себя... Готовы ли мы к экономическим и государственным решениям мобилизационного типа? Не уверен. Судя по настроениям в обществе, я пока даже не вижу намека на соответствующее понимание", – заявил Арестович.

"А то, что они утонут в ресантименте, то, что Путин или не Путин будет стремиться повторить второй раунд, победить, доказать, поломать, это я даю 101 процент", - утверждает бывший советник Офиса украинского президента.

Ранее Арестович заявил, что Россия "обработала" Африку и теперь взялась за Южную Америку.

"Над россиянами смеются, что они по Бандустанам ездят, но хочу напомнить, что в феврале 2022 года 28 стран Африки осудили вторжение России, а в декабре уже только 10. Работа ведется, и это нельзя недооценивать", - сказал Арестович.

Также Арестович предупредил, что попытка создать этнически монолитную Украину приведет к потере территорий.