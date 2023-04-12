Попытка создать этнически монолитную Украину приведет к потере территорий.

Об этом заявил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Юрия Романенко.

"Этнически монолитная Украина пройдет тот же путь, что Польша. Она схлопнулась. Польша уменьшилась на 59%, по-моему. Мы не удержим наши территории. А все наши территории отойдут Российской Федерации – здесь без вариантов. И она усилится за наш счет", – сказал Арестович.

По его словам, поликультурность – это единственный вариант сохранения Украины.

"Украина сгенерировала 5 наций – крымско-татарскую, русскую, украинскую, польскую и еврейскую. Ну, давайте сейчас Украину сократим на 59%. Для того, чтобы стать моноэтнической нацией, нужно провести одну катастрофу, то есть как – принудить. Результатом будет, что часть людей убежит, а часть уже не вернется, Украина сокращается, территории забирает Россия, мы ставим Россию в куда более выгодные условия по отношению к нам.

И вторая украинская, если она начнется (а вероятность такая очень высокая, потому что если президент РФ Владимир Путин остается у власти, то он захочет переиграть эту историю по принципу второй чеченской), то мы ставим себя в очень плохие условия, отдавая часть наших сил, территории, ресурсов, промышленности и людей, Российской Федерации.

А потом еще вторую катастрофу надо пережить, когда Россия потребует остатки, начнет давить остатки. И нам конец. И заметьте, это неоднократно происходило в истории Польши", – сказал экс-советник Офиса президента.

Ранее мы писали, что Алексей Арестович заявил, что после окончания войны Украину ждет "тяжелейший период, который в чем-то будет сложнее, чем война". Также, по его мнению, может обрушиться рейтинг Владимира Зеленского.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.