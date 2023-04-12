Посол Израиля в РФ Бен Цви заявил, что Украина и Россия должны "что-то проиграть", чтобы закончить войну.

Такое мнение он высказал в интервью RTVI.

"Обе стороны должны что-то проиграть, чтобы выиграть. А пока они это не сделают, к сожалению, я не вижу решения", - заявил дипломат.

"Я не могу сказать, что Россия готова проиграть. Я не готов сказать, что Украина готова проиграть. Но пока будет такая ситуация, то решения нет", - добавил он.

По мнению Цви, рано или поздно обе стороны поймут, что они должны что-то проиграть. "Иначе конца этого всего мы не увидим. Потому что, если каждый говорит "всё мое", другая сторона с этим не согласится", - считает дипломат.

По данным CNN, США не верят в быстрое окончание войны в Украине, о чем говорится в утечках Пентагона.

Напомним, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что разговорами о "двух-трех неделях" до окончания войны сознательно успокаивал украинцев.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

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