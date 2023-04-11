Правительство Израиля не принимало никаких решений касательно поставок летальных вооружений Киеву и продолжает ограничиваться поставками гуманитарной помощи.

Об этом заявил премьер Биньямин Нетаньяху, комментируя утечку секретных документов Пентагона.

В этих документах, по информации The New York Times, говорилось, что Израиль обязуется предоставить Киеву разведданные и нелетальные оборонительные системы, "одновременно работая над сохранением свободы действий Израиля в Сирии, балансируя между США и Россией".

Также там сказано, что Израиль, вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи Украине, если усилится давление со стороны США или же в случае ухудшения связей с РФ.

Согласно документам, есть еще три сценария, которые могут подтолкнуть Израиль к передаче оружия:

Россия передает стратегические системы Ирану или расширяет свою помощь с ядерной и ракетной программами;

США используют свои рычаги влияния, если Израиль будет искать больше поддержки для своих операций против Ирана;

Россия применяет современные системы ПВО против военных самолетов Израиля в Сирии, что приводит к жертвам среди израильтян.

"Самый вероятный из четырех вариантов, изложенных в оценке, следующий: Израиль может под давлением США предоставить летальные оборонные системы через третью страну, одновременно выступая за мирное завершение войны в Украине и предлагая свои посреднические усилия", - написала NYT.

Среди вооружений, которые Израиль, согласно утечке, мог бы передать Киеву, числятся ракеты класса "земля-воздух" Barak-8 и Spyder, а также противотанковые управляемые ракеты Spike.

Напомним, в Пентагоне произошла новая утечка секретных материалов об Украине, Китае и Ближнем Востоке.

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что слитые в сеть засекреченные военные документы Пентагона о планах ВСУ – фейк и спецоперация российских спецслужб.

Однако ее официально признали власти США.