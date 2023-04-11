Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский после своей встречи с мэром Киева Виталием Кличко заявил, что инициатива назвать улицу в Киеве в честь одного из основателей дивизии СС "Галичина" Владимира Кубийовича не будет реализована.

Об этом дипломат написал в своем телеграм-канале.

"После моего разговора с мэром Киева Виталием Кличко рад сообщить, что эта неуместная инициатива будет отменена", – сообщил Бродский.

Ранее стало известно, что Киеврада планирует переименовать улицу Пржевальского в Соломенском районе столицы в честь Владимира Кубийовича. Эта идея вызвала негативную реакцию в израильских СМИ.

Израильское издание "Вести" охарактеризовало Кубийовича как "украинского политического деятеля времен Второй мировой войны, активно сотрудничавшего с нацистами в период оккупации, а также ставшего одним из инициаторов создания дивизии СС "Галичина".

Как мы писали, Министерство иностранных дел Израиля осуждало марш к годовщине создания дивизии СС "Галичина", который прошел в Киеве.

А посольство Израиля осуждало марш в украинской столице в честь Степана Бандеры и требовало расследовать антисемитские проявления на мероприятии.