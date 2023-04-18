Россия проводила работу по "обработке" Африки, а теперь "обрабатывает" Южную Америку, заявил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина, комментируя предложение президента Бразилии Лула да Сильвы уступить Крым России.

"Над россиянами смеются, что они по Бандустанам ездят, но хочу напомнить, что в феврале 2022 года 28 стран Африки осудили вторжение России, а в декабре уже только 10. Работа ведется, и это нельзя недооценивать", - сказал Арестович.

Ранее журналисты выяснили, почему президент России популярен на Континенте коротких теней.

Владимир Путин стал настоящим героем на африканском телевидении. Пророссийский контент о войне в Украине набирает аудиторию в Африке.

Ранее сын президента Уганды заявил о готовности отправить войска для обороны Москвы.

"Назовите меня "путинистом", если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат защищать Москву, если ей когда-либо будут угрожать империалисты!" - заявил бригадный генерал Мухузи Кайнеругаба.

Также британский The Economist опубликовал рейтинг стран, которые поддерживают Россию, назвав его "индексом друзей президента РФ Владимира Путина".

Оценка проводилась по военным, экономическим, дипломатическим, энергетическим показателям.